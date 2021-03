Abel Ferreira e a covid-19 no Brasil: «Assusta a quantidade de mortos»

O Palmeiras empatou com o Corinthians (2-2), uma equipa que tem 8 jogadores com covid-19, e Abel Ferreira está preocupado. O treinador teme um novo surto na sua equipa.





"Tive uma conversa com o nosso diretor. Preferia jogar contra um Corinthians na força máxima, os clássicos são bons para isso. Mas mais do que falar do que passou no Corinthians, quero falar no geral", começou por dizer o treinador português do Palmeiras."Quando cheguei aqui, fiquei espantado. Na Europa tivemos dois confinamentos gerais, era só ficar em casa. Quando cheguei vi que de facto as regras tinham que ser mais rígidas. Assusta a quantidade de mortos. Eu sou apaixonado pelo futebol, mas futebol sem vida não é nada. O que posso dizer é que temos de ser responsáveis. Assusta quando ligo a televisão, vejo nas notícias os hospitais lotados. Temos que esquecer o clubismo, a rivalidade e lutar por uma causa. A covid é um rival que não tem dó, que mata", acrescentou.