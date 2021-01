Abel Ferreira e a final da Libertadores: «Estes rapazes estão preparados»

O Palmeiras empatou com o Vasco (1-1) mas foi sobre a final da Taça Libertadores que Abel Ferreira mais falou na conferência de imprensa depois do jogo. O treinador português garante que a sua equipa está preparada para conquistar o título sábado, diante do Santos.





"É um jogo muito particular, uma final. É fruto de um grande trabalho das duas equipas. Chegam ambas a esta fase com mesmo desejo e ambição. Da minha parte, vamos preparar-nos como temos feito em todos os jogos, quando chegar o momento de o árbitro árbitro apitar, vamos concentrar a nossa energia no plano de jogo. Tenha certeza absoluta que estes rapazes estão preparados para esta final", afirmou o técnico português."Para ganhar títulos temos de estar em clubes como o Palmeiras. Foi esse o grande desafio que aceitei. Senti e sinto que temos todas condições para isso. Foi por isso que atravessei o Atlântico, para juntamente com os jogadores, neste grande clube, trabalhar para chegar às decisões e ganhar. Encaro isto de uma forma natural. Por trás há muito trabalho, não esqueço o trajeto desde que comecei até agora. Há sempre uma primeira vez, temos de aproveitar... Temos de desafiar-nos e dar nosso melhor", acrescentou.