Abel Ferreira e a saída de Veron para o FC Porto: «Essa decisão não é da minha responsabilidade»

Abel sobre Gabriel Veron:



- O clube sabe minha opinião. Essa decisão (da venda) não é da minha responsabilidade. Eles (direção) sabem a minha opinião. — João Gabriel Falcade (@GFalcade21) July 22, 2022

Depois da vitória do Palmeiras sobre o América Mineiro, Abel Ferreira foi confrontado com a saída de Gabriel Veron para o FC Porto. "O clube sabe a minha opinião. Essa decisão não é da minha responsabilidade. Eles sabem a minha opinião", atirou, referindo-se à direção do Palmeiras.Gabriel Veron partiu ontem à noite do Aeroporto de Guarulhos, São Paulo, rumo à cidade Invicta, onde aterra no final da manhã desta sexta-feira para se vincular ao FC Porto até junho de 2027.