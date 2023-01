Abel Ferreira e a seleção do Brasil: «É uma honra muito grande ver o nosso nome associado a grandes seleções»

Abel Ferreira admitiu sentir-se honrado por ver o seu nome associado à seleção do Brasil. O treinador do Palmeiras tem sido apontado como candidato a selecionador da 'Canarinha', rumores que mereceram um comentário de satisfação, mas sem desviar do seu objetivo, que passa por assumir a liderança do Palmeiras até 2024. "É essa a minha realidade, mas é uma honra muito grande ver o nosso nome associado a grandes clubes ou a grandes seleções. Vivo com os pés assentes no aqui e no agora e a minha realidade é o Palmeiras, que começou a trabalhar hoje e eu estou aqui. Pela relação que tenho com a direção e com os meus capitães, comuniquei-lhes que tinha algo a fazer em Portugal, não lhes disse o quê, mas eles já sabem. Começou hoje o início da época e não consigo estar em dois sítios ao mesmo tempo. Quarta-feira já lá estarei para continuar esta caminhada que decidimos fazer juntos até 2024", referiu o treinador, à margem da homenagem de que foi alvo na freguesia de Meinedo, concelho de Lousada, onde tem residência desde 1997.

Abel Ferreira promete trabalhar afincadamente no Palmeiras para conquistar o máximo de troféus. "Queremos fazer o mesmo, mas melhor. O que fizemos já é passado e dá-nos responsabilidade e orgulho, mas agora temos de fazer o mesmo, mas melhor. Quem está no Palmeiras tem de lutar por títulos. Este ano vamos lutar por cinco, porque não vamos poder disputar pelo Mundial. E dentro dessas cinco, vamos tentar agarrar o máximo possível, mas para isso teremos de fazer melhor, porque os nossos adversários também se vão reforçar, vão olhar para nós como a equipa a abater", sublinhou.

A nova época do principal campeonato brasileiro terá mais treinadores portugueses, aumentando o desafio para quem vai dirigir as equipas. Abel Ferreira acredita que será uma experiência importante para perceber as principais diferenças entre a realidade europeia e o futebol brasileiro. "Muitos perguntam a diferença do futebol brasileiro para o Europeu. Tem tudo que ver com a intensidade do torcedor, da imprensa, com a exigência nos jogos, com a logística, o estar constantemente a viajar três ou quatro horas de avião, preparar os jogos de dois em dois dias. A intensidade é complemente diferente, mas ajuda-nos a sermos muito melhores. Sou muito melhor treinador hoje do que era há uns tempos atrás, pelas dificuldades e obstáculos. O futebol brasileiro fez com que eu refletisse e percebesse onde estava para me adaptar. Agora serão sete ou oito treinadores portugueses. Sei da competência deles, mas a competência não tem nacionalidade nem idade. Por isso, partimos para uma competição onde vários querem ganhar. Acho que na história do futebol brasileiro, nunca teve tantos clubes com tanta história a competir na 1.ª Liga como este ano, com as subidas do Grêmio, do Cruzeiro, do Vasco. Tem tudo para ser uma grande competição, como, aliás, sempre é", concluiu.

Abel Ferreira foi esta segunda-feira homenageado pela Junta de Freguesia de Meinedo, em Lousada, onde recebeu um Voto de Louvor pelo sucesso alcançado como treinador de futebol ao serviço do Palmeiras. O técnico, por sua vez, ofereceu uma camisola do clube ao presidente da Junta de Freguesia.