«Abel Ferreira é dez vezes melhor do que Jorge Jesus»

Edmilson: "Abel é 10 vezes melhor do que o jesus"



Edmilson, campeão do Mundo pelo Brasil, fez uma comparação entre treinadores portugueses com ligação ao futebol brasileiro no programa 'Bate-pronto'. "A melhor contratação do Palmeiras nos últimos dez anos foi o Abel. Esse 'cara' é dez vezes melhor do que o Jesus. Eu não o conheço pessoalmente, mas gostaria de conhecê-lo. Conquistar tudo isso com o time que ele tem… Ele tem controlo do balneário, de comportamento e de atitude dentro de campo", atirou Edmilson, que representou Lyon e Barcelona, entre outros clubes.Perante a surpresa de outros membros do painel e com referência ao trabalho de Jorge Jesus no Flamengo, Edmilson reforçou a sua teoria. "O Jesus pegou a equipa montada! Dos onze jogadores do Flamengo que foram campeões da Libertadores, somente dois não jogaram na Europa: Rodrigo Caio e Arão. Se o Abel Ferreira tivesse o plantel do Flamengo em mãos, ele faria a equipa ser muito ofensiva", disse o antigo jogador.