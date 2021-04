Abel Ferreira e o calendário do Palmeiras: «Descansamos quando formos velhos»

O Palmeiras derrotou o Defensa y Justicia, por 2-1, na primeira mão da Recopa sul-americana, domingo disputa a Supertaça do Brasil com o Flamengo e a seguir a segunda mão da Recopa, mas Abel Ferreira não se queixa do calendário, embora reconheça que não faz muito sentido esta sequência de jogos.





"Façam o que quiser, marquem quando quiserem, de dois em dois dias, três em três em dias... Não queremos saber, queremos é jogar. Já falei muito sobre isto. Se acham que o melhor é ter uma Supertaça e a Recopa no meio... Estamos aqui para jogar e ganhar. Descansamos quando formos mais velhos", atirou o treinador português, depois do jogo na Argentina.Sobre o desempenho da equipa no jogo com o Defensa y Justicia, Abel Ferreira mostrou-se satisfeito. "A equipa juntou-se apenas no dia 2 deste mês para competir dia 7. Há que dar os parabéns aos jogadores, sabia perfeitamente que havia atletas com pouco tempo de preparação. Estamos a começar a carregar a nossa bateria física. Hoje foi um bom jogo, houve períodos que jogámos bem e outros em que não estivemos tão bem, mas o importante para uma equipa como Palmeiras é ganhar jogos."