Abel Ferreira e os confrontos no Coritiba-Palmeiras: «Senti o gás pimenta nos olhos...»

CONFUSÃO NO COUTO PEREIRA! A polícia usou gás de pimenta e vários torcedores, além de alguns jogadores do Palmeiras, sentiram o efeito. Crianças também foram tiradas às pressas... #Brasileirão2022 pic.twitter.com/WI6UFuNqM0 — TNT Sports Brasil (@TNTSportsBR) June 12, 2022

O triunfo deste domingo do Palmeiras de Abel Ferreira na casa do Coritiba (2-0) , que conservou o primeiro lugar do verdão no Brasileirão, ficou marcado por confrontos nas bancadas que levaram à utilização de gás pimenta por parte da polícia, algo que o treinador português lamentou após o apito final, afirmando que os efeitos chegaram ao relvado."Posso olhar para essa parte de forma específica, e o sentimento que tenho é de tristeza, mas também posso dizer que quando estava a sair do jogo vi todos os adeptos do Coritiba a aplaudir, mas tive medo de lhes dar os parabéns porque não sabia como iam reagir. Reconheceram que a equipa fez tudo o que tinha, e foram capazes de aplaudir a equipa depois de uma derrota", começou por dizer, antes referir o incidente em específico."Por outro lado existe essa tristeza, e eu senti [o gás pimenta], senti nos olhos, eu e os jogadores, quer os que estavam a fazer o aquecimento como os que estavam dentro de campo. Relativamente às punições estão a cargo das autoridades competentes. Nós em Portugal dizemos: 'cada macaco no seu galho'. Cada um tem de fazer o seu trabalho. E é isso que eu espero, que quem tem de cumprir essas funções não fique sentado na secretária", rematou.Com este resultado, o Palmeiras lidera o Brasileirão à passagem da 11.ª jornada com 22 pontos, mais um que o Corinthians de Vítor Pereira, que na mesma ronda bateu o Juventude (2-0)