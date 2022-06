Abel Ferreira e os "professores de Deus": «Em cada 10 pessoas que falam de futebol só uma entende»

Abel Ferreira está preocupado com os efeitos que o pesado calendário competitivo pode ter sobre os jogadores do Palmeiras e garante que é "mentira" a ideia que o futebol europeu é mais competitivo do que o brasileiro."O que posso dizer é que vamos jogar sobrecarregados, os nossos adversários vão jogar sobrecarregados... E depois, os 'professores de Deus' dizem que na Europa o futebol é mais competitivo do que aqui no Brasil. É tudo mentira!", atirou o treinador português."Venho da Europa e sei. Fui jogador e hoje sou treinador. Vim da Europa para trabalhar num país com 200 milhões de habitantes, com constantes viagens de avião, onde aqui (em Curitiba) está frio e em São Paulo está calor...", explicou Abel."Vou dizer uma coisa: em cada 10 pessoas que falam de futebol... Entender de verdade, só uma entende", atirou.