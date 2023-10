Abel Ferreira e Pedro Caixinha vencem no Brasileirão

O Palmeiras, de Abel Ferreira, e o Bragantino, de Pedro Caixinha, venceram na madrugada desta segunda-feira o Coritiba, por 2-0, e o Fluminense, por 1-0, respetivamente.Depois de seis jogos sem ganhar, o Palmeiras voltou às vitórias no terreno do Coritiba com golos de Gustavo Gómez, aos 33 minutos, e Piquerez, aos 45'+3.Este resultado permite ao verdão subir ao 4.º lugar do Brasileirão, passando a somar 47 pontos, menos 12 que o líder Botafogo e menos três que o Flamengo, que ocupa o 3.º posto.Já o Bragantino, de Caixinha, levou a melhor na receção ao Fluminense, fruto de um golo solitário de Eduardo Sasha, de penálti, aos 17'. O triunfo permite ao Bragantino continuar a perseguição ao Botafogo na liderança, estando agora a sete pontos.