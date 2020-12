Abel Ferreira é pretendido por clube do Qatar

A imprensa brasileira noticia esta sexta-feira que Abel Ferreira, treinador português do Palmeiras, é pretendido pelo Al Rayyan, do Qatar. Representantes do clube árabe já terão, inclusivamente, contactado Abel, que continua comprometido com o Verdão.





O interesse do Al Rayyan chegou formalmente ao presidente Mauricio Galiotte, que disse logo não ter a intenção de libertar o treinador.O próprio Abel Ferreira não tem interesse em deixar agora o Palmeiras. O técnico assinou até ao fim de 2022 e desde que assumiu a equipa registou 7 vitórias, um empate e uma derrota.