Abel Ferreira elege melhor número '10' que já treinou: «Até me arrepio...»

Abel Ferreira deixou este domingo, após a vitória do Palmeiras frente à Ferroviária (2-1), muitos elogios a Raphael Veiga, médio do verdão, considerando que o brasileiro é o "melhor número '10' que já treinou" em toda a sua carreira."Até me arrepio. Para mim, [Raphael Veiga] é o melhor '10' que treinei e com o qual joguei na vida. De longe. É completo. Ataca, faz assistências, golos... Mas faz uma coisa que poucos '10' fazem: volta para recuperar a bola. Agora, não queria que a seleção o convocasse (risos), mas tem muita qualidade. Mas tudo isso acontece porque tem suporte do Zé [Rafael], do Dudu...", referiu o treinador português em conferência de imprensa.