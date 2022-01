Abel Ferreira elogia mentalidade

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Palmeiras somou a segunda vitória em dois jogos no Campeonato Paulista. Frente ao Ponte Preta (3-0), Murilo (9’), Luan (22’) e Rony (29’) garantiram a vitória do verdão. Abel deixou elogios à mentalidade vencedora dos seus jogadores."Neste tipo de jogos, temos de assumir que somos melhores do que os nossos adversários. Temos de estar preparados, qualquer equipa que enfrentemos vai estar super motivada", lembrou o técnico, atual bicampeão da Libertadores.