Abel Ferreira em risco para a final da Taça Libertadores

Com o triunfo por 3-0 na Argentina diante do River Plate, na 1.ª mão das meias-finais da Taça Libertadores, o Palmeiras, orientado por Abel Ferreira, ficou a um pequeno passo de garantir presença na final da competição. Mas o técnico português está em risco de não sentar-se no banco no encontro decisivo da principal prova de clubes da América do Sul.





Abel Ferreira já recebeu dois cartões amarelos - um frente ao Libertad, nos 'quartos', e outro no jogo com o River Plate - e caso veja um terceiro no duelo da 2.ª mão das 'meias', agendado para a madrugada de quarta-feira, ficará automaticamente suspenso para a final da Libertadores, que será disputada no Maracanã (Rio de Janeiro) dia 30 deste mês.