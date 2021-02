Abel Ferreira empata já a pensar no Mundial: «Nem falem do Palmeiras para o campeonato»

O Palmeiras já está em modo ‘Mundial de Clubes’, no Qatar, para onde viajou ontem logo após o final da partida com o Botafogo (1-1), a contar para a 33ª jornada do Brasileirão.



“Em dezembro, fizemos nove jogos. Em janeiro, dez. Em fevereiro, teremos cinco jogos em 11 dias. É coisa de loucos. Cada vez que jogo e chego ao final da partida sem jogadores lesionados para mim é uma vitória”, queixou-se o treinador português, que foi forçado a lançar uma equipa alternativa no Allianz Parque, em São Paulo. Da formação que venceu a final da Libertadores, Abel Ferreira só utilizou o guardião Weverton. Emerson Santos, aos 16’, abriu o marcador para o Verdão mas o empate surgiu aos 60’, por Navarro.





“Disse que, em condições normais, quem vai ser campeão é o Internacional. Nem falem do Palmeiras para o campeonato. Numa altura em que tudo fizemos para lutar pelo título muita gente disse, mesmo dentro do clube, que ia ser difícil porque não ia ser bom para o futebol brasileiro que a mesma equipa pudesse lutar por tudo.”

O foco canarinho está agora no Mundial de Clubes, com estreia agendada para domingo, frente ao vencedor do Tigres-Ulsan Hyundai. “Não tive tempo para pensar nisso”, confessou o técnico, obrigado a deixar fora da convocatória o herói da Libertadores, Breno, isto por ter assinado após o fecho da janela internacional de contratações imposta pela FIFA.