Abel Ferreira: «Equipas mereciam um árbitro do mesmo nível»

O Palmeiras, de Abel Ferreira, falhou a conquista da supertaça brasileira, ao ser derrotado pelo Flamengo, no desempate por penáltis, após o 2-2 nos 90 minutos. O treinador português foi expulso e no final atirou-se ao árbitro do encontro.





"Duas grandes equipas em campo, na minha opinião, mereciam um árbitro do mesmo nível. Perguntei à minha direção se aqui há classificação dos árbitros. Na Europa, o desempenho dos árbitros ao longo da época, muda. Perguntei se tem isto aqui", destacou em declarações difundidas pelo 'Globo Esporte'.Mas, Abel ainda continuou e explicou porque foi expulso: "Tínhamos as duas melhores equipas, uma na Taça e outra no Brasileirão. Queria ver as três melhores e sou expulso. Foi um amarelo claro e o jogo é de emoções. Quem me expulsou foi o bandeirinha, porque disse isto."O treinador do Palmeiras ainda deu os parabéns ao Flamengo, mas insistiu nas queixas à arbitragem: "Para mim, o melhor em campo foi o guarda-redes do nosso adversário. Jogámos contra uma grande equipa, fizemos as alterações que tínhamos de fazer. Chegámos com mérito à igualdade e tenho de dar os parabéns ao adversário, que ganhou mais um troféu. Duas grandes equipas. Quando se jogam finais, gostámos de ver três grandes equipas em campo, mas hoje [domingo] só vimos duas."