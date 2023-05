Abel Ferreira estará em negociações para renovar com o Palmeiras até 2027

O Palmeiras estará em conversações com Abel Ferreira para prolongar o contrato do treinador até 2027, segundo adianta o portal 'UOL Esporte'. O campeão brasileiro em título renovou em março de 2022 até ao final de 2024.De acordo com a mesma fonte, as conversas informais que decorrem poderão colocar o treinador, de 44 anos, a auferir cerca de 6 milhões de euros anuais, estando o Verdão a estudar alternativas financeiras para garantir isso mesmo.Leila Pereira, presidente do Palmeiras, vai avançar para uma recandidatura até 2027 e pretende ter Abel Ferreira como 'trunfo'.Recorde-se que Abel tem um passado de êxito no Brasil, sempre pelo Palmeiras, onde chegou em 2020. Desde então, conquistou duas Libertadores, um Brasileirão, uma Taça do Brasil, uma Supertaça e uma Recopa Sudamericana.