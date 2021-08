Abel Ferreira expulso na derrota do Palmeiras frente ao Atlético Mineiro

O Atlético Mineiro reforçou a liderança do Brasileirão, ao vencer em casa o Palmeiras por 2-0, num jogo resolvido numa primeira parte marcada pela polémica.





Aos 36’, Patrick de Paula, médio do verdão, é expulso num lance em que escorregou e acabou por atingir Jair. O caso não foi avaliado pelo VAR dado tratar-se de um segundo amarelo. Abel Ferreira protestou a decisão do árbitro e também viu o vermelho. Desde que chegou ao Palmeiras, em outubro de 2020, o técnico português já recebeu 17 cartões (três vermelhos e 14 amarelos).O pesadelo do verdão não ficou por aqui. Em cima do intervalo (45’+4), o lateral Arana assistiu Savarino para o 1-0. A revolta no Palmeiras cresceu e o adjunto João Martins também foi expulso a caminho do balneário. O 2-0 surgiu aos 63’ e teve os mesmos protagonistas: Arana cruzou e Savarino marcou. No lance, o guardião Weverton lesionou-se e foi substituído. Um mal nunca vem só!Com este triunfo, o Atlético segue líder ao fim de 16 jornadas, com 37 pontos, mais 5 do que o Palmeiras.