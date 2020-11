Abel Ferreira avança na Taça do Brasil mas acaba expulso

O Palmeiras de Abel Ferreira venceu o Ceará esta quarta-feira, por 3-0, e ficou com um pé nas meias-finais da Taça do Brasil, mas 'perdeu' o treinador português para o próximo jogo: Abel foi expulso na 2.ª parte do encontro.



A jogar em casa, o Palmeiras resolveu a primeira mão dos quartos de final logo na primeira parte, através dos golos de Gustavo Scarpa (35’), Raphael Veiga (38’) e do jovem avançado de 18 naos Gabriel Veron (40’).



Já na segunda parte, o treinador português acabou expulso por reclamar a marcação de um penálti, anulado depois pelo VAR.



A 2.ª mão dos quartos de finla da Taça do Brasil terá lugar na próxima quarta-feira, no campo do Ceará.