Abel Ferreira: «Há muitas formas de cozinhar o bacalhau...»

O Palmeiras de Abel Ferreira goleou o Fortaleza por 3-0. No final da partida, o treinador português do Verdão fez uma analogia entre as várias formas de cozinhar bacalhau e as mudanças táticas que uma equipa imprime ao longo de um jogo. Declarações que agradaram aos adeptos do clube e que já se tornaram virais.

"Há muitas formas de cozinhar o bacalhau, mas o bacalhau está lá sempre. Às vezes, damos largura com o lateral ou com o ponta. E outras vezes usamos o ponta por dentro. Foi com isso que chegámos onde estamos. Foi devido a essa troca constante, quer da forma de dar largura ou de dar profundidade, que em alguns momentos conseguimos jogar bem e noutros jogar mal. Mas isso faz parte", referiu.

"Quando me colocam dúvidas, é quando tenho mais certeza da minha forma de trabalhar. Se sabes o que queres, é isso que tens que fazer. Hoje demos mais liberdade ao Rocha e deixamos o Renan na lateral esquerda, e colocamos jogadores nas entrelinhas, como o Lucas Lima e o Scarpa, que hoje estavam inspirados. É isso que queremos, dar liberdade, responsabilidade e organização, que falta um pouco no futebol brasileiro. O futebol sem organização passa a ser um jogo selvagem, e eu não gosto de um jogo selvagem", rematou.