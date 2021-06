Abel Ferreira homenageia dois funcionários do Palmeiras que morreram ontem por covid-19

O Brasil é um dos países do Mundo onde mais se morre por covid-19 e o Palmeiras viu dois dos seus funcionários sucumbirem ontem, vítimas da doença. Depois do jogo com o Corinthians, que terminou com um empate (1-1), Abel Ferreira, o treinador da equipa, fez questão de homenagear o podólogo Edson Silva e o segurança Cristiano de Oliveira.





"Gostaria que as minhas primeiras palavras fossem para o Cris e para o Edson, dois funcionários que trabalhavam aqui connosco e que faleceram hoje por covid. No futebol procuramos sempre alguma forma de encontrar uma solução, mas na morte não há forma. É a única certeza e custa-me muito, são dois funcionários que deram tudo para elevar o nome do clube e faleceram hoje. Um abraço a toda a família, porque para nós é um dia muito triste. Perdemos dois grandes homens e dois grandes palmeirenses", disse o técnico português, citado pela imprensa brasileira.