Abel Ferreira mantém percurso 100% vitorioso no Palmeiras

O Palmeiras, comandado por Abel Ferreira, somou no sábado o quarto triunfo consecutivo desde a chegada do treinador português, ao vencer em casa o Fluminense, por 2-0, em jogo da 21.ª jornada do campeonato brasileiro de futebol.

Em São Paulo, a grande figura foi Raphael Veiga, que marcou os dois golos do encontro, aos 52', de penálti, e aos 60 minutos.

Com este triunfo, o Palmeiras segue na quinta posição, com 34 pontos, a quatro do líder Atlético Mineiro. Desde a chegada de Abel Ferreira, o Palmeiras venceu quatro jogos, marcou sete golos e não sofreu nenhum.