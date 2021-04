Abel Ferreira mostra medalhas pelo Palmeiras com 'recado' à mistura

Depois de ter dado o corpo às balas após o Palmeiras ter perdido a Supertaça Sul-Americana para o Defensa y Justicia, nos penáltis [3-4 após 1-2 no final do prolongamento], repetindo o que lhe sucedera domingo, diante do Flamengo, na Supertaça do Brasil, Abel Ferreira sublinhou as... conquistas. Numa publicação no Instagram, o treinador português do Palmeiras mostrou as medalhas já conquistadas pelo emblema brasileiro: vencedor da Libertadores e da Taça do Brasil, também as de vice-campeão da Supertaça, vice-campeão da Supertaça sul-americana (Recopa) e o quarto lugar no Mundial de Clubes.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Abel Ferreira (@coachabelferreira)

"Em cada uma delas, sangue, suor, lágrimas, gratidão e um orgulho imenso. Palmeiras Avanti Palestra!", escreveu na legenda da publicação que recebeu muitos aplausos dos adeptos. "Não sai nunca daqui" ou "máximo respeito por você, professor. A sua caminhada de sucesso no Palmeiras só está no começo. Tenha fé e se mantenha como o bom homem que és, pois o verdadeiro palmeirense está ao seu lado", pode ler-se.