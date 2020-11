Abel Ferreira na partida para o Brasil: «O Palmeiras é um dos maiores do Mundo»

Abel Ferreira está de partida para o Brasil. Em curtas declarações prestadas no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, o treinador português, que irá rumar a São Paulo para orientar o Palmeiras, assumiu o entusiasmo pela nova etapa da sua carreira, os objetivos traçados para a equipa e deixou ainda uma mensagem de agradecimento ao seu anterior clube, o PAOK.





"O Palmeiras é um dos maiores do Mundo, pela grandeza do clube, forma como está organizado, condições que oferecem para se atingir os objetivos, gigantesca torcida, e pelo desafio", começou por referir o técnico luso."Voltar a ganhar, grandeza, objetivos, jogadores que têm na Academia.""Aposta nos jovens foi certamente uma das razões para me escolherem.""Sem bons jogadores não há bons treinadores, tem sido graças a eles que desde a formação no Sporting fui fazendo o meu percurso e vou agora para o Palmeiras.""Agradeço ao presidente e a toda a estrutura do PAOK, não estava fácil deixarem-me sair mas acabou por ser possível. Não me esqueço do que me trouxe até aqui e que é o que me vai levar daqui para frente", concluiu.