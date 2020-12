Abel Ferreira orienta treinos do Palmeiras a partir de casa com recurso a um drone

Abel Ferreira testou positivo à Covid-19, está em isolamento mas isso não o impede de seguir os treinos do Palmeiras.





Professor Abel está e acompanhando o treino ao vivo por imagens do drone.#DiaDeTreino #AvantiPalestra https://t.co/Wow4tgOGfX pic.twitter.com/12BQzvijTT — SE Palmeiras (de ) (@Palmeiras) December 4, 2020

Esta sexta-feira, o emblema paulista partilhou um vídeo nas stories do Instagram e no Twitter, no qual foi possível ver a forma como o técnico português acompanhou a sessão de trabalho.À distância, e com recurso às imagens captadas por um drone, Abel Ferreira esteve também em contacto com um dos seus adjuntos na preparação da visita ao Santos, da 24.ª jornada do Brasileirão, agendada para sábado (20 horas).