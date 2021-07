Abel Ferreira: «Pagavam-me 2,5 milhões de euros para sair do Palmeiras»

Abel Ferreira confirmou que recebeu uma proposta para assumir o comando técnico do Fenerbahçe - que acabou entretanto por contratar Vítor Pereira. O treinador do Palmeiras até revelou os valores e explicou por que motivo decidiu continuar no Verdão.





"Não foi uma sondagem, foi uma oferta: 2,5 milhões de euros era quanto me pagavam para sair do Palmeiras. Posso dizer que tenho trabalho para fazer no Palmeiras. Já disse que o Palmeiras é um estilo de vida. Enquanto me sentir bem aqui, vou continuar. Já disse que quando for problema, deixo de ser problema no outro dia. Não vai haver problema em resolvermos. Quando sentir que sou um problema, assim como recusei essas ofertas para sair, saio pelos meus próprios pés. Mas como disse, é um estilo de vida, sinto-me bem no clube e há trabalho a fazer", disse Abel após a vitória sobre o Sport Recife, por 1-0 Este triunfo, o terceiro triunfo consecutivo no campeonato, permitiu igualar os 19 pontos do líder Athletico Paranaense, do treinador português António Oliveira, que no entanto tem menos um jogo.