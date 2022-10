Abel Ferreira: «Pedi desculpa ao jornalista e está tudo bem entre nós»

Relacionadas Palmeiras empata mas mantém liderança confortável "Queria começar essa conferência com o assunto Guilherme. Fiz questão de falar publicamente e confirmo tudo que disse. Liguei para ele, pedi desculpa e está tudo bem entre nós. Queria deixar isso esclarecido aqui", referiu Abel citado pelo 'Globoesporte'.Quanto ao empate considerou: "Hoje não foi nosso jogo mais inspirado, embora tenhamos entrado bem, mas dentro daquilo que as equipas produziram o resultado foi justo."

O Palmeiras não conseguiu melhor do que um empate (1-1) na visita ao Atlético Goianiense na 31ª jornada do Brasileirão. Murilo Cerqueira adiantou a equipa de Abel Ferreira no começo do segundo tempo (49’), mas os anfitriões responderam por Shaylon (65’) e impediram o Verdão de somar a sexta vitória seguida. Com sete jornadas por disputar, o Palmeiras lidera com 67 pontos, mais 10 do que o Internacional e 13 do que o Corinthians, de Vítor Pereira. Em conferência de imprensa, Abel reconheceu que não foi o melhor jogo da sua equipa mas primeiro voltou ao pedido de desculpas ao jornalista.