Abel Ferreira: «Pensei em todos os que me ajudaram a tornar melhor pessoa»

Abel Ferreira, vencedor da Taça Libertadores e da Taça do Brasil pelo Palmeiras, recebeu esta semana das mãos do Presidente da República a Ordem do Infante D. Henrique. Esta manhã, à Sport TV+, o treinador português falou da emoção do momento.





"Não gosto muito de usar o 'eu ganhei', mas sim o 'nós ganhámos'. Todos somos um. Não é de agora: equanto jogador já o fazia e enquanto treinador agora também porque são muitas as pessoas que contribuem. É um orgulho tremendo, mas a sensação que tive foi estar ali a representar todos os jogadores, os presidentes, a minha equipa técnica. Os jogadores é que fazem de ti melhor treinador e quando o Presidente Marcelo me entregou a condecoração, nesse momento, pensei em todos os que me ajudaram a tornar melhor pessoa, melhor treinador", afirmou à Sport TV+ esta quarta-feira, estação que emitirá uma entrevista ao treinador português esta noite.