Abel Ferreira processa jornalista que lhe apontou uma "visão de colonizador" após crítica a jogador do FC Porto

Deu na última segunda-feira entrada num tribunal de São Paulo uma ação em que Abel Ferreira exige uma indemnização de 50 mil reais (cerca de 9,6 mil euros) por danos morais ao jornalista que lhe apontou ter "uma visão de colonizador". O treinador do Palmeiras alega ser vítima de injúrias por parte de Mauro Cezar Pereira, segundo avança a rede 'Globo'.O comentador da Jovem Pan reagiu às palavras do técnico do Verdão que havia criticado publicamente Gabriel Verón, hoje jogador do FC Porto, após um caso de indisciplina, ao ser apanhado numa festa. "Eu já lhes disse várias vezes que o jogador brasileiro tecnicamente, de longe, é dos melhores com que já joguei, mas mentalmente têm muito que evoluir. Têm de evoluir muito a nível de educação, a nível de formação enquanto homens. Também já o disse aqui porque eles não têm essa formação e eles às vezes não têm noção do que estão a fazer. Não têm noção, noção alguma, e apostar na formação é isto", frisou Abel em julho, dias antes de Verón se transferir para o FC Porto, a dia 22 daquele mês.Mauro Cezar Pereira criticou o treinador bicampeão da Libertadores durante o programa de televisão. "Eu não acredito que o Abel, tal como o (Jorge) Jesus que dizia coisas assim também quando era técnico do Flamengo, dissesse isso se treinasse o Grealish no Manchester City: 'ah o jogador inglês precisa de formação'. Eu acho que não diriam, por isso acho que é visão de colonizador", atirou o jornalista brasileiro. processado.