Abel Ferreira: «Quando cheguei aqui li a imprensa brasileira, mas depois... fecha!»

Abel Ferreira conquistou já muitos títulos pelo Palmeiras, mas mesmo assim é um treinador criticado por outros técnicos brasileiros. No entanto, o português não esquece os seus primeiros tempos no Brasil."Uma das das primeiras vezes que li a imprensa brasileira foi quando cheguei aqui. Mas a partir daí, fecha! 'Sem currículo, uma vergonha...' As pessoas nem te dão uma oportunidade. O Ayrton Senna antes ganhar não tinha ganho nada. O Palmeiras arriscou num treinador que não tinha títulos, mas o Guardiola e o Felipão antes de começarem a ganhar também não tinham títulos. Ninguém foi antes de o ser", explicou Abel Ferreira numa entrevista ao podcast 'Buzz Talk'.Um pensamento que o treinador diz ser extensivo aos jogadores: "Todos têm de ter uma oportunidade. Mesmo quando falamos de jogadores jovens, o Neymar teve uma oportunidade para mostrar quem era, o Cristiano Ronaldo, o Messi... Um dos primeiros jogos que o Messi fez foi no Porto e a partir daí fez o seu caminho. Quando chegámos havia muitas dúvidas sobre nós."