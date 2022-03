Abel Ferreira: «Quero cumprir o meu contrato com o Palmeiras e depois fazer um ano sabático»

Abel Ferreira renovou recentemente contrato com o Palmeiras por mais dois anos (até 2024) e esta segunda-feira assumiu a vontade de cumprir o último vínculo assinado com o Verdão, revelando que pretende fazer "um ano sabático" depois de terminar a ligação com o clube de São Paulo.

"Eu posso projetar já aquilo que eu penso para mim a curto/médio prazo. Quero cumprir o meu contrato com o Palmeiras [até 2024] e depois fazer um ano sabático e sair fora. A minha intenção é esta", começou por revelar o treinador português, que hoje foi o primeiro convidado do podcast '90+3' da CONMEBOL.

Questionado sobre uma possível chamada para orientar a seleção brasileira, uma vez que Tite está prestes a terminar a ligação com a CBF, Abel Ferreira deixou, pelo menos para já, a porta entreaberta.

"Não tenho intenção nenhuma de treinar a seleção [brasileira] nestes dois anos [que faltam até ao final do contrato]. Eu gosto muito de fazer o plano da minha carreira. Como já disse anteriormente, eu vim para o Palmeiras contra a vontade da minha família, vim por convicção própria porque estudei o clube e sabia que me ia dar condições para lutar por títulos. Agora que aqui estou, os jogadores sabem disso, assinei e renovei porque queremos continuar a lutar por títulos. Se os vamos ganhar não sei, mas que essa é a nossa ambição, de continuar nas disputas, nas finais e a lutar por títulos. Eu quero fazer isso nos próximos dois anos, aqui no Palmeiras. No final desses dois anos eu quero ter um ano sabático. Depois sim, falamos sobre seleções, sobre clubes ou até da aposentadoria. Mas eu quero fazer isto e vou fazer isto", terminou.