Abel Ferreira recebe visita de Anderson Polga

Abel Ferreira partilhou esta quarta-feira uma fotografia ao lado de Anderson Polga, antigo jogador do Sporting com quem o atual técnico do Palmeiras partilhou o balneário dos leões durante seis temporadas (de 2005 a 2011).





"Uma visita amiga e parceira de memórias vitoriosas e muito saudosas, dos nossos tempos de Sporting! Seja ela também inspiradora de novas conquistas! Prazer rever você, Anderson Polga!", escreveu o técnico luso de 42 anos, na mais recente publicação do Instagram.Abel Ferreira aproveitou ainda o momento para presentear Anderson Polga com uma camisola do Palmeiras, com o número 78 nas costas, o mesmo que o português envergou durante a sua passagem como jogador pelos leões.