Abel Ferreira reencontra Sá Pinto: «Deu-me a oportunidade de começar...»

A apresentação de Abel Ferreira no Palmeiras foi longa e recheada de conteúdo. Os jornalistas canarinhos fizeram 'marcação cerrada' ao treinador português e arriscamos escrever que nada ficou por dizer por parte do antigo treinador do PAOK.

De resto, a passagem pela Grécia foi um dos pontos abordados, na altura de falar sobre a equipa técnica que o acompanha nesta aventura: "NO PAOK tinha jovens de 20 anos a jogar com muita regularidade. Temos um elemento diretamente responsável por tudo o que se passa na formação. Ver os jogadores, falar com a coordenação técnica e muito mais. Já fazia isso nas minhas equipas. Gosto que tenhamos dois jogadores por posição equilibrados e gosto de criar espaços para ter jovens junto ao plantel principal."

"Futebol é oportunidade. Os jovens precisam de ter essa oportunidade. Há um departamento de futebol organizado, com scouting organizado, é normal que os jovens queiram vir pelo fato do Palmeiras dar oportunidades. Se o Gabriel Menino está na condição em que está, é porque convocar o Rocha e o Mayke os ajuda. Assim é com os outros também. Gosto dessa mistura", realçou.

Abel Ferreira estreia-se já amanhã frente ao Red Bull Bragantino, mas no domingo mede forças com Sá Pinto. Um duelo que terá um sabor especial...

"Não quero falar sobre o jogo de domingo. Mas é verdade, quando olhamos para a nossa linha de vida, há muitas pessoas que deixaram marca. Eu deixei de jogar futebol com 20 e poucos anos. Ele convidou-me para ser adjunto dele e aceitei. Deu-me a oprotunidade de começar nos sub-19 do Sporting", realçou.

Tempo ainda para um olhar à Taça Libertadores, prova tão grata para todos os brasileiros.

"Todas as competições são importantes e o Palmeiras compete em todas para ganhar. Mas vamos ter de alcançar uma boa comunicação com o núcleo de saúde e performance. Ainda tenho que ver bem o calendário, pois ele é maluco. Vamos ver com a logística como recuperar bem e as exigências que temos pela frente. Estamos em todas as competições e já ganhámos uma. Mas vamos ter que falar muito sobre logístíca e gerir tudo. Temos as seleções, por exemplo. Viña tem 17 jogos seguidos e vai para a seleção", explicou.