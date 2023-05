Abel Ferreira sem proposta para selecionador do Brasil

A imprensa brasileira avançou esta terça-feira que Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, teria recusado uma proposta para ser selecionador do Brasil. No entanto, fonte próxima do técnico português garante aque não houve qualquer proposta da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).Abel Ferreira tem contrato com o Palmeiras até 2024.