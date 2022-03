Abel Ferreira sente-se injustiçado com expulsão por causa de pontapé na garrafa de água

A expulsão de Abel Ferreira na final da Supertaça sul-americana tem dado que falar no Brasil e, apurou, deixou o treinador português incomodado por considerar que está a ser alvo de uma injustiça. Tudo aconteceu nos festejos do segundo golo do Palmeiras. O técnico pontapeou uma garrafa de água e esta acabou por ir rente ao chão para uma zona próxima do banco do adversário, ainda que não tenha acertado em ninguém.A situação gerou confusão entre os elementos das duas equipas e até levou o treinador do Athletico Paranaense, Alberto Valentim, a lançar críticas ao português: "Vocês viram o que o Abel fez? Desnecessário! Chutou a garrada de água para o nosso banco, acertou na mesa do quarto árbitro... Não sei que tipo de comemoração é aquela. Sinceramente, desnecessário. Têm de perguntar-lhe o que foi aquela idiotice que ele fez".O árbitro também considerou o gesto agressivo, ao ponto de mostrar o cartão vermelho a Abel Ferreira.sabe que o treinador Palmeiras sente-se injustiçado porque entende que se tratou de uma reacção espontânea e sem qualquer intenção de atingir ou magoar quem estava nas imediações.