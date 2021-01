Abel Ferreira soma e segue no Brasileirão

Após a importante vitória na 1ª mão das meias-finais da Libertadores frente ao River, o Palmeiras voltou a competir no Brasileirão e deu continuidade à boa fase. A formação de Abel Ferreira venceu (1-0) na visita ao Recife, num jogo em que o técnico poupou vários titulares tendo em vista o duelo de quarta-feira com o River, e alcançou o quarto triunfo seguido em todas as provas. Willian fez o golo da vitória (28’) do Verdão que viu, na reta final, o árbitro invalidar um penálti a favor do Recife com recurso ao VAR. Com 47 pontos, o Palmeiras é 6º na liga.