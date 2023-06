Abel Ferreira suspenso por uma partida

Abel Ferreira foi punido com um jogo de suspensão por ter tirado o telemóvel a um jornalista no final do jogo com o At. Mineiro (1-1), na 8ª jornada do Brasileirão. O técnico português do Palmeiras foi, no entanto, absolvido da multa que teria de pagar e ainda pode recorrer da decisão. O episódio ocorreu quando o referido jornalista filmava uma discusão entre um dirigente do clube e o 4º árbitro na zona mista do estádio. A suspensão tem de ser cumprida no campeonato brasileiro, por isso Abel ficará de fora do jogo com o Athlético Paranaense, agendado para o próximo domingo.