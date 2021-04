Abel Ferreira tem "novo lema" e garante: «Nem as minhas filhas eu deixo ganhar»

O Palmeiras continua a dar cartas na defesa do título da Taça Libertadores. Esta madrugada, o conjunto orientado por Abel Ferreira goleou (5-0) o Independiente del Valle, treinado por Renato Paiva, e lidera o Grupo A de forma isolada.





No final do encontro disputado no Allianz Parque, em São Paulo, Abel garantiu que o lema do 'Verdão' para este ano será diferente. "Este ano vou inverter o lema. No ano passado disse que todos somos um. Este ano vai faltar-me o lema, tem que ser contra todos. Este ano, contra tudo e contra todos. Vamos procurar fazer o nosso trabalho, contra tudo e contra todos. Vai ser o lema deste ano", afirmou o técnico do Palmeiras, citado pelo Globoesporte.Depois de alguns maus resultados no campeonato estadual Paulista e das derrotas nas finais das Supertaças sul-americana e brasileira, que têm originado alguma contestação dos adeptos do Palmeiras, Abel deixou ainda uma garantia. "Sou muito feliz e agradeço por tudo o que a vida tem-me proporcionado. O que quero dizer é: ninguém, seja no Palmeiras ou onde quer que seja, quer vencer mais do que eu. Nem as minhas filhas eu deixo ganhar quando brincamos. A minha esposa fica chateada, mas ninguém quer ganhar mais do que eu", justificou.