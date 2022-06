Abel Ferreira testa positivo à Covid-19 e falha clássico com o São Paulo

Abel Ferreira vai falhar o próximo jogo do Palmeiras. A imprensa brasileira dá conta que o técnico português testou positivo à Covid-19 e já não orientou o treino do Verdão neste sábado. Apresentou sintomas gripais e está em isolamento.Assim, deverá ser o treinador-adjunto também português João Martins a orientar a equipa no clássico em casa do São Paulo, que se disputa à meia-noite de Lisboa, de segunda para terça-feira. A partida corresponde à 13ª jornada do Brasileirão.