Abel Ferreira vai falhar um jogo do Palmeiras por castigo... pela nona vez

Abel Ferreira vai desfalcar o Palmeiras no próximo jogo da equipa por estar a cumprir uma suspensão. O técnico do Verdão viu um cartão amarelo frente ao Juventude e vai falhar o clássico com o Santos agendado para domingo, na Vila Belmiro (20 horas), a contar para a oitava jornada do Brasileirão.A 'Gazeta Esportiva' fez as contas e este não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro jogo que Abel falha por castigo desde que chegou em outubro de 2020 mas sim... o nono.O técnico luso, de 43 anos, 'aceitou' a suspensão desta vez mas com uma dose de ironia, atestando a incompetência do árbitro Marcelo de Lima Henrique, juiz que dirigiu o encontro com o Juventude. Abel falou sobre esta situação após mais um triunfo, o nono nos últimos 10 jogos, diante do Deportivo Táchira (4-1) para a Libertadores."Quando jogo com os melhores árbitros brasileiros, nunca tive problemas. Em relação ao último jogo, o amarelo que me foi dado foi muito bem dado porque, realmente, eu não poderia ter dito o que disse. Nem deveria ter dito o que disse no final porque, a verdade, é que acredito que o árbitro faz o melhor que pode e sabe. Pode não ser o suficiente, mas acredito que faça o melhor que pode e sabe", vincou.Abel viu o Palmeiras alcançar quatro vitórias, três empates e uma derrota quando não pôde estar no banco do atual bicampeão da Libertadores.