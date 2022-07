Abel Ferreira vai receber três ‘reforços’

Abel Ferreira está em vias de receber três 'reforços' e desta vez não se trata de futebol. Isto porque a esposa e as duas filhas vão nos próximos dias para o Brasil, visto que já terminou o ano letivo no nosso país. O treinador vive sozinho em São Paulo desde que chegou ao Palmeiras, em 2020, e tem deixado bem evidentes as saudades da família, sendo que só aceitou renovar pelo Verdão até 2024, em março, uma vez que o clube conseguiu convencer os seus entes queridos a atravessar o Atlântico. Será certamente uma motivação para o português, que recebe hoje o Cerro Porteño para a 2ª mão dos ‘oitavos’ da Libertadores. No Paraguai, o atual bicampeão venceu por 3-0.