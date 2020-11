Abel Ferreira vence na estreia pelo Palmeiras

Abel Ferreira estreou-se pelo Palmeiras com uma vitória, vencendo esta quinta-feira o Bragantino por 1-0, na 2.ª mão dos oitavos de final da Taça do Brasil. Gabriel Verón fez, aos 30', o único golo da partida no Estádio Allianz Park.





Na 1.ª mão, o Palmeiras já tinha vencido (3-1) e espera agora pelo sorteio dos quartos de final, onde estão também São Paulo, Flamengo, Internacional, Grêmio, Ceará, América-MG ou Cuiabá.