Abel Ferreira viu amarelo controverso e Palmeiras fala em "atitudes persecutórias"

Abel reclama na sua área técnica enquanto os membros do Fortaleza quase invadem o gramado! pic.twitter.com/tvBuHvpT3w — INFOS Palestra (@Infos_palestra) June 1, 2023

Abel Ferreira foi expulso no jogo contra o Fortaleza e a situação está a gerar um enorme desagrado nas hostes do Palmeiras, uma vez que, quer o clube, quer o treinador, consideram que o primeiro amarelo não deveria ter sido mostrado.A referida admoestação aconteceu depois de um lance junto à linha lateral, perante o qual o técnico português, segundo as imagens divulgadas pela imprensa brasileira, ficou junto à linha lateral sem esboçar reação, enquanto Vojvoda, treinador do Fortaleza, protestou de forma veemente junto ao quarto árbitro. Abel Ferreira acabaria por ser o único amarelado na sequência do dito lance.Perante estes acontecimentos, o Palmeiras saiu em defesa do técnico luso, falando em atitudes persecutórias e exigindo uma tomada de posição por parte da CBF."Sempre disposta a contribuir com a melhora do futebol nacional, a Sociedade Esportiva Palmeiras vem a público reivindicar junto à CBF que providências sejam tomadas no sentido de assegurar ao técnico Abel Ferreira o mesmo tratamento concedido aos seus colegas de profissão por parte das equipes de arbitragem escaladas para os jogos do clube. Não podemos aceitar atitudes persecutórias contra um profissional competente e vitorioso que, ao longo de mais de dois anos de trabalho à frente do Verdão, vem valorizando o futebol brasileiro de forma inconteste. A explicação contida na súmula para a expulsão do nosso técnico, ontem, contra o Fortaleza, falta com a verdade e será contestada pelo clube nas esferas competentes."