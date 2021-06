Abel Ferreira volta a lamentar falta de reforços: «Há muito tempo que perdi a esperança»

O Palmeiras sofreu a segunda derrota no Brasileirão ao perder por 3-1 na visita ao Bragantino, atual líder do campeonato. No final da partida, Abel Ferreira lamentou as ausências na equipa e voltou a queixar-se de falta de reforços no plantel.





"Até me esqueço das ausências. Em março entreguei um relatório à direção com tudo que era preciso. O Palmeiras precisava de jogadores para a Recopa, a Supertaça e a final do Paulistão. Não tenho reforços e há muito tempo que perdi a esperança", afirmou o técnico português, que conta com oito ausências no plantel, entre jogadores lesionados e outros que estão a disputar a Copa América.Apesar da derrota, Abel Ferreira considerou que o Palmeiras fez "um jogo satisfatório" mas notou que os erros cometidos foram fatais. "A equipa jogou e produziu. Se olharmos para a defesa, não é a mesma do ano passado. Mas são estes recursos que tenho. E peço aos adeptos para terem calma. Não fizemos um jogo brilhante, mas fizemos um jogo satisfatório. Tivemos oportunidades na primeira parte e, na primeira oportunidade, o adversário faz golo. Temos que continuar a trabalhar. O futebol é feito de erros. E neste tipo de jogos contra boas equipes, os erros pagam-se caro. A equipa que errou mais perdeu o jogo", analisou o treinador português.Após seis jornadas, o Palmeiras ocupa o 4º lugar, com 10 pontos, menos 4 do que o líder Bragantino. A equipa de Abel Ferreira volta a entrar em campo na madrugada de segunda-feira, em casa, diante do Bahia.