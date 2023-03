Abel Ferreira volta a ser desejado para a seleção canarinha

Vira o disco e toca o mesmo, já diz a sabedoria popular portuguesa. Desde que Tite deixou o comando técnico da seleção brasileira, após a participação inglória no Mundial, já vários nomes foram apontados ao cargo, mas há um que continua insistentemente a ser colocado em cima da mesa... o de Abel Ferreira.

Agora foi Muricy Ramalho, antigo jogador e treinador canarinho, a defender a aposta no técnico do Palmeiras, que já venceu sete troféus desde que chegou ao Verdão em 2020 e cujo contrato termina em dezembro de 2024. "Creio que tem de ser o melhor... e o melhor do país. Então, acho que tem de ser o Abel porque ele já está acostumado ao futebol brasileiro. Podem dizer que a maior parte dos jogadores joga fora, mas não interessa, aqui a imprensa é diferente, a logística é diferente, tudo é diferente... e ele já conhece isso tudo", disse o coordenador técnico do São Paulo, no programa ‘Último Lance’ da TNT Sports, defendendo que a seleção, presentemente orientada pelo interino Ramon Menezes, deve ser entregue a um treinador vencedor. "Já mostrou que é o melhor. Ganha um campeonato e dizem ‘tudo bem, foi porque a equipa é boa’, aquelas conversas normais. Mas não ganhou só um título. Quando começa a ter muitas conquistas é porque é bom. É o melhor do Brasil. Não ia buscar ninguém lá fora, apostava nele."