Abel nega contactos por Diego Costa: «Lançamos engodo ao mar e há sempre um peixe que pega»

Nos últimos dias Diego Costa tem sido apontado ao Palmeiras mas ontem, no final do triunfo sobre o Fortaleza, Abel Ferreira desmentiu a existência de qualquer contacto com o avançado hispano-brasileiro de 32 anos.





"Posso garantir que não há negociação nenhuma com esse jogador. Nenhuma!", atirou o técnico português, mostrando-se incomodado com a constante especulação relacionada com entradas e saídas do clube. "Já percebi que qualquer jogador que se fala no mercado é para o Palmeiras. Nós não contratamos jogadores para o Abel ou o Abel dispensa jogadores. Nós contratamos jogadores para o Palmeiras. Hoje o Abel é treinador e amanhã pode não ser. O Abel está na estrutura do futebol com o Barros, o presidente e o recrutamento, que nos ajudam a encontrar jogadores, mas a contratação não é para o Abel, é para o Palmeiras. Mas os nomes que vêm da Europa sempre são ligados ao Palmeiras", considerou.Abel Ferreira criticou também a postura dos empresários. "Já reparei que o Palmeiras acaba por ser uma promoção, que muitas vezes são os próprios agentes dos jogadores que colocam o Palmeiras no radar, porque isso é como um engodo. Lançamos engodo ao mar e há sempre um peixe que pode vir e que pega. Também, para que fique claro, o plano para a próxima época já foi feito e entregue há muito tempo à direção", justificou o técnico português.