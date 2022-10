Abel pode ser campeão no Brasil já na próxima jornada

Depois de dois empates seguidos, o Palmeiras voltou aos triunfos ao bater (3-0) o Avaí e ficou muito perto do título. Um penálti convertido por Gustavo Scarpa logo aos 4’ abriu o caminho para a vitória confirmada com golos de Dudu (55’ e Vanderlan (90’). Depois, o Coritiba deu uma ajuda ao travar o Internacional (1-1) e, assim, Abel Ferreira pode mesmo sagrar-se campeão já na próxima jornada: com 10 pontos de avanço e apenas cinco jogos por disputar, basta ao Verdão um triunfo sobre o At. Paranaense na madrugada de quarta-feira e um novo tropeção do Internacional resolve a questão no dia seguinte.Mas apesar da vantagem, o técnico português nem quer ouvir falar do... título! "As perguntas que vocês fazem são legítimas, mas eu não gosto. Para mim é uma falta de respeito para quem vem atrás, não devemos desvalorizar os nossos adversários", referiu Abel aos jornalistas. "Temos de continuar a fazer o nosso caminho, jogo a jogo. Digo aos meus jogadores para não ouvirem as vossas perguntas, não irem atrás das vossas cantigas mas sim para continuarem a manter o foco. É um jogo de cada vez e não vou fugir disso, porque o que nós queremos também os que estão atrás de nós querem", acrescentou.Envolvido na luta pelo acesso direto à Libertadores – ocupa o 4º posto –, Vítor Pereira admitiu haver conversas com vista à continuidade no Corinthians, mas ainda não há uma decisão. "O que está em causa é uma questão familiar que é séria, não vou ficar aqui a contar a minha vida. Tenho que sentir se aqui eles vão estar bem. Se eles não estiverem bem, não vale a pena ficar aqui, porque não vou ficar de corpo e alma. Não posso deixar mal a minha família para ser feliz. Se ficar, tenho que sentir que eles estão bem. Se eu não sentir isso, perdoem-me mas vou-me embora", frisou, salientando: "Este clube tem-me dado muitas emoções e eu gosto muito de emoções fortes." *