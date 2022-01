"Acabou a brincadeira": jornalista brasileiro revela mudanças profundas no Flamengo com Paulo Sousa

"Acabou a brincadeira". É desta forma que o jornalista Venê Casagrande começa o seu vídeo no qual revela tudo o que vai mudar no Flamengo com a chegada de Paulo Sousa. E as mudanças, segundo o relato, são muitas, pelo menos em comparação com aquilo que se vivia com Renato Gaúcho.A primeira mudança passa pelo colocação de um ponto biométrico à entrada no centro de treinos, no qual os jogadores serão controlados quanto às presenças nos treinos. Quem faltar, será multado.Outra mudança passa pelas rotinas, nomeadamente em termos de refeições. A partir de agora os jogadores estão obrigados a fazer pelo menos duas refeições no centro de treinos (se o treino for de manhã, têm de tomar o pequeno almoço e almoçar; se for à tarde, terão de lanchar e jantar no CT), sendo que a partir de agora está proibida a utilização de telemóveis durante as mesmas.Falando ainda em termos de refeições, nota para o pedido feito por Paulo Sousa, que requisitou à direção do Flamengo a criação de um espaço no Maracanã para que os jogadores possam jantar após os encontros, todos juntos, ao lado das famílias.Por fim, outra mudança importante: os treinos da manhã deixam de ser às 10 e passam a arrancar às 8.