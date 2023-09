Adepto agredido por Marcos Braz conta tudo: «Caiu sobre minha virilha e mordeu-me»

Jornalista defende-se das insinuações de Marcos Braz após pancadaria no shopping: «Tremendo cobarde» Jornalista defende-se das insinuações de Marcos Braz após pancadaria no shopping: «Tremendo cobarde»

O adepto do Flamengo agredido por Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo, num centro comercial do Rio de Janeiro deu uma conferência de imprensa onde contou que o dirigente lhe deu uma dentada. Leandro Campos assegura que não ofendeu ninguém."Eu estava a passear pelo shopping, trabalho lá. Sou entregador e trabalho de bicicleta. Vi o Marcos Braz dentro da loja e disse a seguinte frase: 'Marcos Braz, sai do Flamengo'. Virei as costas e saí, a andar em diagonal no shopping. Percebi que ele estava a vir atrás de mim porque a lojista gritou 'menino, ele está a ir atrás de ti'. Vinha de punho cerrado. Virei-me de frente, dei um passo para trás, ele desequilibrou-se e caiu. Puxou as minhas pernas e foi aí que eu caí também. Ele caiu sobre a minha virilha, pegou e mordeu-me", contou Leandro.O adepto garante que não ter agrediu Marcos Braz. "Entretanto, veio um amigo dele e começou a dar pontapés na minha cabeça. Nesse momento os seguranças do shopping intervieram e tiraram-no de cima de mim. A própria rapariga da loja ajudou. Eu nunca o agredi", assegurou, afiançando também que não fez qualquer tipo de ameaças. "As palavras exatas que eu disse foram 'Marcos Braz, sai do Flamengo'. Disse exatamente isso, virei as costas e fui embora. Em nenhum momento fiz ameaças, a ele ou à filha. Em nenhum momento. Sobre a dentada, eu sei que foi ele porque tinha a cabeça sobre a minha perna. Vi-o a morder. O amigo dele ainda me pontapeou. Se não fossem os seguranças, talvez fosse pior."A advogada de Leandro explicou que seu cliente vai avançar com processos no âmbito criminal e cível contra Marcos Braz e André, o amigo do dirigente. Alegou que o seu cliente está a passar por um mau momento e que se encontra impossibilitado de trabalhar, por temer represálias na rua.