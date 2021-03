Adepto coloca à venda camisolas do clube do coração para pagar funeral da mãe e é surpreendido

Um adepto do Paysandu, da cidade de Belém, no estado do Pará, no Brasil, colocou a sua coleção de camisolas do clube à venda para pagar o funeral da mãe, que faleceu recentemente.





Fala galera, meu amigo tá precisando levantar uma grana, por conta dos custos que ele teve com o falecimento da mãe dele,ele tá vendendo umas camisas do Paysandu que ele tem, quem puder ajudar comprando ou então dando o RT,agradeço!No DM passo o contato dele pra fazer entrega pic.twitter.com/ZkmyHEJ1wP — Pedro Arthur (@pedrarthur20) March 16, 2021

Gustavo Lopes contou com a ajuda do amigo, Pedro Arthur, que anunciou a venda nas redes sociais.O assunto chegou ao conhecimento do presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, que se emocionou com a história e comprou todas as camisolas por 1.500 reais, cerca de 225 euros. Mas não ficou com elas, ofereceu-as de volta ao jovem adepto.O amigo de Gustavo Lopes fez depois uma segunda publicação a agradecer o gesto do presidente.