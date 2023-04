Adepto do Fluminense morre baleado após clássico com o Flamengo

Um adepto do Fluminense, de 40 anos, morreu baleado este sábado nas imediações do estádio Macaranã após o jogo entre o Flamengo e os tricolores a contar para a primeira mão da final do Campeonato Carioca (2-0) . Os desacatos, que ocorreram num bar perto da entrada sul do estádio, provocaram ferimentos graves a outro adepto, igualmente baleado, que se encontra hospitalizado em estado grave.Segundo o 'Globo Esporte', o atirador, já detido, afirmou que não participou na discussão inicialmente, mas que disparou depois de ter sido atingido por uma garrafa de vidro.